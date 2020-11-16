Засекреченная советская катастрофа до сих пор вызывает много вопросов

В последнее время из-за ухудшившихся отношений между Россией и США в СМИ все больше уделяют внимания перехватам самолетов вблизи границ. Порой российские летчики ведут себя довольно жестко, после чего Пентагон даже публикует официальные сообщения о "непрофессиональных и опасных" действиях российских пилотов.

На самом деле, маневры летчика во многом зависят от ситуации, и если не знать, что именно делал экипаж американского самолета, судить кого-либо очень сложно. Можно вспомнить и "таран" Василия Цымбала на Су-27, когда он задел норвежский "Орион" над Баренцевым морем, а тот чудом дотянул до аэродрома.

На самом деле, даже если учесть профессионализм пилотов, сближение самолетов действительно очень опасно.

85 лет назад 18 мая в Москве произошла крупнейшая на тот момент авиакатастрофа советского агитационного самолета АНТ-20. И случилось все потому, что во время показательного полета летчик-испытатель Николай Благин на своем истребителе И-5 решил выполнить вокруг 8-моторного гиганта мертвую петлю.

В верхней точке самолет Благина завис и рухнул прямо на крыло АНТ-20, застряв в нем. Но смертельный удар нанес отвалившийся хвост И-5, который повредил органы управления. АНТ-20 перевернулся и начал разваливаться в небе, а затем упал на дачный поселок Сокол.

Погибли все 49 человек, включая Брагина, 11 летчиков АНТ-20 и 37 сотрудников ЦАГИ и членов их семей. Полет должен был стать агитационным и показать мощь советского авиапрома в сравнении крохотного И-5 и огромного самолета. При этом киносъемку проводил лауреат двух сталинских премий Александр Щекутьев. Кстати, она до сих пор не было опубликована и, скорее всего, засекречена.

По официальной версии, виноват был Благин, который нарушил дисциплину и начал самовольно выполнять фигуры высшего пилотажа. Однако, судя по тому, как хорошо партия обошлась с семьей летчика, скорее всего, ему приказали их выполнить, но, к сожалению, произошло то, что произошло.

В США чем-то похожая катастрофа произошла в 1966 году, когда также во время съемки истребитель F-104 врезался в сверхзвуковой бомбардировщик XB-70 "Валькирия".