Россия создает базу ВМФ в Судане

Россия создает базу ВМФ в Судане
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва получает контроль над одной из главных транспортных артерий мира, считают отечественные блогеры

Россия создает в Судане пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского флота страны. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее соглашение между Россией и Суданом одобрил на прошлой неделе глава кабмина Михаил Мишустин. От нашей страны документ должен подписать министр обороны Сергей Шойгу. Проект соглашения уже согласован с суданской стороной, а также нашими Минобороны и МИД.

По данным РИА "Новости", максимальная численность российского контингента не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте может находиться не больше четырех кораблей ВМФ РФ. Работа базы будет осуществляться силами и средствами российской стороны.

На новость обратил внимание блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников. В своем телеграм-канале он пишет, что Судан предоставляет землю под наш пункт "безвозмездно", а среди кораблей там смогут находиться, в том числе, и суда с ядерными энергетическими установками. Блогер опубликовал карту и дал небольшую справку, чтобы пояснить "значимость события".

"Точка на картинке это Судан. А верх красной стрелочки – это Суэцкий канал протяженностью 163 км (самая крупная искусственная водная артерия мира), соединяющий Средиземное и Красное моря. За 2018-2019 год через канал прошли 19 тыс судов, общий тоннаж грузов составил 1,2 млрд тонн, это 10-12% мирового морского грузооборота", – заметил Колясников.

Как уточняет другой ресурс "Майор и Генерал", морская база в Судане – "это контроль над одной из главных транспортных артерий глобального мира".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Зря плешивый карлик в Украину сунулся - не ему теперь нигде покоя - ни в кацапетовке, ни в Судане не будет
Гость
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шо за роульячий тролляка в шароварах тут пропiтаня шукае? :))
Гость
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Наворотил плешивый карлик дел в кацапетовке - нищих было 20 миллионов всего-то, а стала почти вся страна.
Тикать надумал наш плешачак - чувствует что терпение у кацапетов лопается вот и выбрал страну с таким же уровнем который сам создал в кацапетовке
Гость
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Велика Россия, а спрятаться маленькому плешивому карлику совершенно негде.
Спасибо, тебе Судан, неизрытая пока бункерами земля
Гость
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Мало плешивый карлик нарыл бункеров в собственной стране теперь будет рыть бункеры в Судане. Во как его кондитер в лугандоне отхлестал. Теперь до конца жизни бункеры повсюду рыть будет
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