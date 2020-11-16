Москва получает контроль над одной из главных транспортных артерий мира, считают отечественные блогеры

Россия создает в Судане пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского флота страны. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.



Соответствующее соглашение между Россией и Суданом одобрил на прошлой неделе глава кабмина Михаил Мишустин. От нашей страны документ должен подписать министр обороны Сергей Шойгу. Проект соглашения уже согласован с суданской стороной, а также нашими Минобороны и МИД.

По данным РИА "Новости", максимальная численность российского контингента не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте может находиться не больше четырех кораблей ВМФ РФ. Работа базы будет осуществляться силами и средствами российской стороны.

На новость обратил внимание блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников. В своем телеграм-канале он пишет, что Судан предоставляет землю под наш пункт "безвозмездно", а среди кораблей там смогут находиться, в том числе, и суда с ядерными энергетическими установками. Блогер опубликовал карту и дал небольшую справку, чтобы пояснить "значимость события".

"Точка на картинке это Судан. А верх красной стрелочки – это Суэцкий канал протяженностью 163 км (самая крупная искусственная водная артерия мира), соединяющий Средиземное и Красное моря. За 2018-2019 год через канал прошли 19 тыс судов, общий тоннаж грузов составил 1,2 млрд тонн, это 10-12% мирового морского грузооборота", – заметил Колясников.

Как уточняет другой ресурс "Майор и Генерал", морская база в Судане – "это контроль над одной из главных транспортных артерий глобального мира".

