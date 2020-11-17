СМИ: европейцы потеряли два спутника из-за украинского двигателя

СМИ: европейцы потеряли два спутника из-за украинского двигателя
Фото: Zuma\TASS
Через восемь минут после старта ракета ушла не туда

Авария европейской ракеты-носителя Vega, которая сегодня прямо со старта отклонилась от траектории, могла произойти из-за неисправности украинского двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, на четвертой ступени Vega установлен украинский жидкостный ракетный двигатель РД-843 разработки КБ "Южное". Его и отказ и рассматривается в качестве одной из основных версий аварии. Как пишет "Общественная служба новостей", в настоящее время специалисты продолжают выяснять причину ЧП.

Ранее компания Arianspace опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что ракета отклонилась от расчетной траектории через 8 минут после старта при первом включении двигателя четвертой ступени AVUM. В итоге на расчетную орбиту не были доставлены испанский спутник наблюдения Земли SEOSAT-Ingenio и французский аппарат TARANIS.

В ноябре 2017 года Европейское космическое агентство выделило 53 млн евро на финансирование программы Vega Evolution. Она предполагает замену украинских РД-843 на более экологичные немецкие двигатели. Однако заменить продукцию "Южмаша" оказалось не так просто.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
Ответить
Перемога от 404
1
новости партнеров

Кто возместит убытки "Газпрома" при остановке "Северного потока-2" - мнение эксперта

Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой

В России допустили отказ от пенсий ради "социального эксперимента"

Эксперт заявил, что реальный рост индексаций в стране отсутствует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1153 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей