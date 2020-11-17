Самолет одновременно похож на F-22 и российский "пятьдесят седьмой"

В последние годы, когда о товаре говорят "китайский", это уже не ассоциируется с низким качеством или подделкой. В том числе, когда речь идет о боевых самолетах.

Времена, когда Китай копировал советские МиГи давно прошли. Да, Пекин по-прежнему заимствует российские технологии, но в данный момент больше ориентирован на Америку. Его истребитель пятого поколения J-20 взял многое у F-35 благодаря успешной хакерской атаке, а в форме планера угадывается так и не ушедший в серию российский МиГ-1.44, место которого занял Су-57.

Теперь китайцы разрабатывают совершенно новый истребитель пятого поколения под кодовым названием JH-XX. Судя по макету, самолет будет поход то ли на Су-57, то ли на F-22. Кроме того, в машине явно используются наработки FC-31 "Кречет", который так и не пошел в серию.

По данным The National Interest, самолет JH-XX оснастят двумя двигателями, стабилизаторы будут скошены для снижения заметности, боевой радиус составит примерно 3 тыс. километров, что является очень хорошим показателем. Какой авионикой оборудуют самолет, держится в секрете, но очевидно, что машина получит радар с активной фазированной решеткой (АФАР) и современные датчики. Также у истребителя будет внушительный внутренний отсек.

Главный вопрос остается в двигателе. До этого Китай экспортировал российские турбины, однако местным производителям поставили задачу – построить свой, китайский. От того, как быстро получится его сделать и испытать, зависят сроки поставки JH-XX в войска.