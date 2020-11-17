Москва возвращает позиции, утерянные после распада СССР

Российская база материально-технического обеспечения ВМФ в Судане сможет принимать атомные подводные лодки, которые существенно усилят влияние Москвы в этом регионе.

По данным американского журнала The Drive, для защиты объекта развернут системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, то есть база будет напоминать сирийский Тартус, на который ежегодно тратится около $41,5 млн.

Всего в Судане смогут швартоваться четыре боевых корабля или подлодки ВМФ РФ, а численность штата составит 300 человек. Как пишет The Drive, сделка предполагает и модернизацию военно-морских объектов Судана в заливе Фламинго.

Новая база даст возможность российским кораблям, заходящим в Индийский океан и выходящим из него через Аденский залив и Красное море останавливаться для пополнения запасов в Судане, а не тратить кучу времени, добираясь до Тартуса.

Если у побережья Африки появятся российские атомные подлодки, они начнут патрулировать Индийский океан.

Как пишет американское издание, Россия пошла на сделку с Суданом после того, как не удалось договориться с Джибути, государством, которое расположено южнее. К слову, в Джибути находятся базы ВМС США и Китая. Однако, то ли власти Джибути, то ли американцы или китайцы не захотели соседства с российскими кораблями.

Появление базы в Судане вполне логично, если Россия собирается вернуть хотя бы часть позиций, утерянных после распада СССР. Во времена холодной войны аналогичная база у ВМФ была в Сомали.

В Судане в 2019 году свергли президента Омара Аль Башира и теперь в стране руководит коалиционное правительство. На страну пытаются влиять США, в частности, призывают наладить отношения с Израилем по примеру ОАЭ. Однако в стране остались сторонники Аль-Башира, которых, по версии The Drive, якобы поддерживает Россия. В западных СМИ, например, в Financial Times уже назвали строительство российской базы в Судане ударом по США.