"Тосочку" назвали убийцей американских танков

"Тосочку" назвали убийцей американских танков
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 сравнили с "Катюшей"

Новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" может стать настоящей проблемой для американских танков.

Как пишет The National Interest, в то время как на Западе отказались от огнеметов, Москва только удвоила усилия в этом направлении. ТОС-1А "Солнцепек" уже зарекомендовал себя в Сирии как мощнейшее и разрушительное оружие, однако гусеничная база сделала машину недостаточно мобильной, хотя и очень проходимой.

Поэтому по заказу Минобороны разработали ТОС-2 на колесной базе "Урала", и в данный момент, с применением крылатых ракет, беспилотников, это намного актуальнее, так как на колесах можно быстрее уехать от ответного огня. Хотя в лесу, болотистой местности и горах ТОС-1А незаменима.

Новая ТОС-2 "Тосочка" в данный момент проходит испытания – военные получили опытную партию. В частности, стрельбы проходили в ходе учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Система сожгла термобарическими ракетами условные бронетранспортеры.

На публике "Тосочка" впервые показалась во время Парада Победы 24 июня 2020 года. На базе "Урала" огнеметная система, по мнению NI, напоминает советскую "Катюшу" БМ-13. 

Александр ИЛЬИН

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Гость
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супер -современное оружие. самое эффективное при уничтожении врага, На колесах , ему цены не будет !!!! Разработчики достойны Высшей Награды !!! Молодцы!!!!
Гость
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А против Байрактаров 2, сможет?
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