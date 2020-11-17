Сработала авиационная пушка

Британский ударный вертолет AH-64 Apache по ошибке открыл огонь по своим же военнослужащим. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как пишет вьетнамское издание Soha, инцидент произошел 6 ноября в аэропорту Ваттишем. Экипаж начал стрелять из 30-мм авиапушки М230 по казармам, успев выпустить несколько десятков снарядов.

Позже оказалось, что причиной ЧП стало самопроизвольное срабатывание механизма, а пальба до смерти напугала мирных жителей. По словам очевидцев, это было похоже на серию взрывов, солдаты сразу же побежали прятаться в укрытиях. Инцидент расследуется, пока британская армия так и не опубликовала ни одного официального заявления.

В сентябре российский летчик на Су-35С в условном воздушном бою сбил своего оппонента на Су-30СМ, по ошибке задействовав настоящие снаряды. Подбитому летчику пришлось катапультироваться.