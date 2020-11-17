Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
Британский ударный вертолет AH-64 Apache по ошибке открыл огонь по своим же военнослужащим. По счастливой случайности никто не пострадал.
Как пишет вьетнамское издание Soha, инцидент произошел 6 ноября в аэропорту Ваттишем. Экипаж начал стрелять из 30-мм авиапушки М230 по казармам, успев выпустить несколько десятков снарядов.
Позже оказалось, что причиной ЧП стало самопроизвольное срабатывание механизма, а пальба до смерти напугала мирных жителей. По словам очевидцев, это было похоже на серию взрывов, солдаты сразу же побежали прятаться в укрытиях. Инцидент расследуется, пока британская армия так и не опубликовала ни одного официального заявления.
В сентябре российский летчик на Су-35С в условном воздушном бою сбил своего оппонента на Су-30СМ, по ошибке задействовав настоящие снаряды. Подбитому летчику пришлось катапультироваться.
Экс-президент США отказался считать ее сверхдержавой
Эксперт заявил, что реальный рост индексаций в стране отсутствует