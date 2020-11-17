Огромные торпеды и пушка с огромной отдачей 70-х годов назвали странным решением

В Киеве раскритиковали планы вооружить американские катера Island, доставшиеся Украине, советскими торпедами и артустановкой.

Как заявил в эфире издания "ПолитНавигатор" военный эксперт Тарас Чмут, это глупое и нелогичное решение. Установку АК306 он назвал "советской дурой каких-то 70-х годов с невероятной отдачей", которых сейчас нет в ВМС Украины.

Особое возмущение эксперта вызвал тот факт, что Киев получит часть катеров с "родными" боевыми модулями, но военные все равно хотят оснастить часть кораблей устаревшим советским вооружением, когда можно было все это унифицировать все Island под один модуль.

По словам Чмута, чтобы установить АК306 с шестью блоками стволов и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту, придется "резать и что-то ставить", и так можно сломать катер.

Досталось и торпедам 400-мм торпедам СЕТ72, которые якобы тоже хотят поставить на катера Island. Ранее они стояли на украинских корветах "Хмельницкий" и "Ужгород", а нашли их вероятно на арсенале в Очакове.

Чмут утверждает, что катер получится вооружить только двумя торпедами, но и для этого в корме что-то придется переделывать.

Кроме того, торпеды обладают дальностью всего 8 километров, а у кораблей того же Черноморского флота есть вооружение с намного большей дальностью. Со скепсисом отнесся эксперт к возможности использовать торпеды против российских "Варшавянок", так как эти подлодки могут ударить "Калибрами" по Одессе хоть от самого Севастополя или из середины Черного моря, куда не дойдут Island.

О том, что катера типа Island "Старобельск" и "Славянск" могут вооружить торпедами 15 ноября написало издание "Думская" со ссылкой на капитана первого ранга Василия Радчука. Тот назвал установку торпед "слухами", однако добавил, что и это предложение стоит тщательно взвесить. Кроме того, катера могут оснастить украинской боевой информационно-управляющей системы "Контур". Пока решение не принято.