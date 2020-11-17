Западные аналитики уверяют, что Китай окончательно обошел Россию

Китай обошел Россию по количеству истребителей. Об этом пишет Flightglobal, ссылаясь на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По его данным, Пекин обошел Москву еще и по датчикам, каналам передач, вооружению и стелс-технологиям. И единственная область, где Россия сохранила свое преимущество – это авиадвигатели.

Британские военные аналитики констатируют, что Россия и Китай по-прежнему опираются на модели истребителей, сделанные на базе "фланкера" Су-27: это Су-30СМ и Су-35С с одной стороны, и J-11 c другой. При этом, в докладе RUSI говорится, что китайский модернизированный J-11D c радаром с активной фазированной решеткой (АФАР) и отличной тяговооруженностью, по некоторым показателям превосходит даже самые современные российские "фланкеры". Аналогично британцы ставят модернизированную китайскую копию МиГ-29, истребитель J-10, выше оригинальных "двадцать девятых" и даже Миг-35.

Эксперты отмечают и J-16, китайский ответ Су-30СМ. Машина оборудована радаром с АФАР, цифровой кабиной и совместима с самыми новейшими китайскими боеприпасами. В конструкции планера истребителя широко используются композитные материалы.

Что касается китайского J-20 пятого поколения, но по мнению RUSI, Пекин будет производить сотни этих самолетов в течении ближайшего десятилетия. В то время как российский Су-57 "еще не стал полноценной боевой системой". Британцы критикуют недостаточную малозаметность самолета, а также сбои в в работе некоторых ключевых систем. Плюс не все очевидно с вооружением истребителя, которые в этом плане пока так и не продемонстрировал свои козыри.

Британцы считают, что в ближайшем будущем Россия даже может начать закупать у Китая датчики и даже ракеты.