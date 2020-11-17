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Китай обошел Россию по количеству истребителей. Об этом пишет Flightglobal, ссылаясь на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
По его данным, Пекин обошел Москву еще и по датчикам, каналам передач, вооружению и стелс-технологиям. И единственная область, где Россия сохранила свое преимущество – это авиадвигатели.
Британские военные аналитики констатируют, что Россия и Китай по-прежнему опираются на модели истребителей, сделанные на базе "фланкера" Су-27: это Су-30СМ и Су-35С с одной стороны, и J-11 c другой. При этом, в докладе RUSI говорится, что китайский модернизированный J-11D c радаром с активной фазированной решеткой (АФАР) и отличной тяговооруженностью, по некоторым показателям превосходит даже самые современные российские "фланкеры". Аналогично британцы ставят модернизированную китайскую копию МиГ-29, истребитель J-10, выше оригинальных "двадцать девятых" и даже Миг-35.
Эксперты отмечают и J-16, китайский ответ Су-30СМ. Машина оборудована радаром с АФАР, цифровой кабиной и совместима с самыми новейшими китайскими боеприпасами. В конструкции планера истребителя широко используются композитные материалы.
Что касается китайского J-20 пятого поколения, но по мнению RUSI, Пекин будет производить сотни этих самолетов в течении ближайшего десятилетия. В то время как российский Су-57 "еще не стал полноценной боевой системой". Британцы критикуют недостаточную малозаметность самолета, а также сбои в в работе некоторых ключевых систем. Плюс не все очевидно с вооружением истребителя, которые в этом плане пока так и не продемонстрировал свои козыри.
Британцы считают, что в ближайшем будущем Россия даже может начать закупать у Китая датчики и даже ракеты.
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