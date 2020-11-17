Никаких "мультиков": ракету "Сармат" признали серьезной угрозой для США

Никаких "мультиков": ракету "Сармат" признали серьезной угрозой для США
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
России нужно только завершить испытания

"Сармат" с практически неограниченной дальностью может стать серьезной проблемой для США, если Москва все-таки наладит массовый выпуск этой межконтинентальной ракеты.

Как пишет The National Interest, РС-28 или "Сатана-2" по своей точности и возможностям уйти от противоракет противника существенно превосходит РС-36М, которую она заменяет. Однако новостей в последнее время о "Сармате" практически нет. По плану должны были пройти первые летные испытания, но пока их не было.

По мнению NI, "Сармат" может поступить в войска как в ближайшее время, так и через несколько лет. Программа ракеты неоднократно тормозилась, по последним данным, в серию она уйдет в 2021 году. Но вместе с тем очевидно, что торопиться с ней не будут. Пока у России достаточно ядерных ракет на боевом дежурстве. А поспешные испытания не готовой ракеты могут привести к катастрофам вроде той, которая произошла на Байконуре при испытании Р-16, когда ракетное топливо сожгло порядка 100 человек.

Александр ИЛЬИН

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