"Фонарные столбы" из космоса: в США рассказали о секретном проекте

"Фонарные столбы" из космоса: в США рассказали о секретном проекте
Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Боеприпасы должны были разгоняться до скорости 5 Махов и пробивать любые укрытия

В эпоху расцвета гиперзвукового оружия, когда страны спешно разрабатывают новые виды ракет и боевые блоки, журнал The National Interest вспомнил про бомбы Tugeston.

Эти боеприпасы, начиненные вольфрамовыми стержнями, по задумке должны падать вниз на скорости более 5 Махов и обладать чудовищной разрушительной силой.

Размещать их планировалось на космических кораблях. Принцип действия – примерно такой же, как в подкалиберных бронебойных снарядах, которыми вооружены некоторые танки. Никакого ядерного заряда: вольфрамовый стержень, размером с фонарный столб, на огромной скорости уничтожает любую стратегическую цель, будь то командный пункт или секретный бункер.

Это позволяло обойти договор ООН, запрещающий размещать ядерное оружие или оружие массового уничтожения на орбите. Однако по данным NI, от программы отказались в годы холодной войны в США из-за того, что затею признали слишком дорогой.

Ракеты должны были стать более 10 метров в длину, и вольфрама понадобилось бы очень много. Плюс можно подсчитать стоимость вывода таких космических бомбардировщиков на орбиту.

Александр ИЛЬИН

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