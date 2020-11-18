В Китае назвали причину отказа от Су-57

В Китае назвали причину отказа от Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребитель не уживется вместе с J-20 и FC-31

В Китае сомневаются, что истребители Су-57 смогут интегрироваться в ВВС НОАК вместе с J-20, поэтому Пекин не спешит закупать российские самолеты.

Такую версию выдвинуло издание The Euarasian Times со ссылкой на китайские СМИ. При этом в Пекине не сомневаются в боеспособности истребителя и его возможностях. В частности, Су-57, благодаря своей маневренности может хорошо уклоняться от ракет противника. В этом смысле он коренным образом отличается от американского F-35, который засечет их раньше своим радаром.

В Китае начали работу над новым JX-XX, который разрабатывается на базе FC-31 "Кречет". Эти самолеты, наряду с J-20 и должны составить основу истребительного парка Поднебесной пятого поколения.

Однако новейшие истребители еще долго не будут составлять большинство. Как и Россия, пока Китай делает ставку на самолеты четвертого поколения. Ранее он закупил 24 российских Су-35 и активно использует свой самолеты, сделанные на базе Су-27 и МиГ-29.

Впрочем, некоторые военные аналитики Китая утверждают, что пробную партию Су-57 приобрести все же нужно, чтобы посмотреть, какие в самолете были использованы технологии. И особый интерес представляют двигатели.

Британские аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) уверяют, что Китай уже превзошел Россию по большинству технологий для истребителя пятого поколения, кроме двигателей, которые пока Пекин не делает на должном уровне.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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