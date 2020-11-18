У Афин есть С-300, поэтому история повторяется

Греция запросила у США от 18 до 24 подержанных истребителей F-35. Как пишет журнал The Drive со ссылкой на греческую газету Proto Thema, Афины отправили официальный запрос в Пентагон 6 ноября этого года.

В распоряжении издания оказалась копия документа, в нем говорится о "немедленной закупке" новых или уже бывших в эксплуатации истребителей. Называется и желаемая дата поставки – 2021 год, то есть уже следующий.

Если сделка и вправду будет обсуждаться на высоком уровне, ситуация сильно напомнит переговоры с Турцией, которая так и не получила F-35, так как купила С-400.

Дело в том, что у греков тоже есть ЗРК российского производства, хоть и не такие современные – С-300. Однако вряд ли сенаторам и военным США понравится, что "Фаворит" и F-35 будут работать в одной системе.

Зачем Греции F-35 вполне понятно: в стране опасаются усиления Турции, которая влияет на конфликт в Сирии, повлияла на войну в Карабахе, а выражения Эрдогана становятся только резче. Наконец, С-400, купленные Анкарой у Москвы могут нанести большой урон не самым современные истребители Греции

У греков отношения с турками примерно такие же, как у армян. Поэтому неудивительно, что в Афинах пытаются срочно повысить обороноспособность страны. Вопрос только в том, хватит ли у Греции денег и захотят ли продать F-35 американцы.

Как считает The Drive, так быстро включить Грецию в программу Joint Strike Fighter очень сложно даже чисто технически. Для этого придется максимально быстро создавать необходимую инфраструктуру, включая информационную систему автономной логистики (ALIS). Кроме того, подержанные, ранние F-35, которые просит Греция, сами нужны ВВС США для обучения летчиков.

Однако Афины настроены решительно. Ранее греки заказали 12 истребителей "Рафаль", находившихся ранее в эксплуатации ВВС Франции. Если греки соберут смешанные эскадрильи из F-35 и "Рафалей" – это будет достаточно грозная сила, в том числе, против турецких F-16.