Украинцы обрисовали печальное будущее ВМФ РФ

Россия разучилась строить авианосцы, крейсеры и эсминцы из-за нехватки средств и технологий. Поэтому фрегаты – это последняя надежда Москвы с ее "болезненными претензиями" на океанскую протекцию силы, а также статус великой морской державы.

Такую точку зрению, кстати, довольно распространенную на Западе, высказало украинское издание Defense Express. Киеву есть за что обижаться на Москву, так как в 2014 году большая часть флота осталась в Крыму, и за небольшими исключениями Украина фактически лишилась боевых кораблей.

По мнению DE, после распада Советского Союза Россия унаследовала второй в мире по величине флот, но не смогла удержать его на должном уровне. Корабли массово продавали на лом, как, к слову, и в Украине. А новые – строились очень медленно.

И лучшим кораблем, который удалось построить России стал фрегат проекта 22350 разработки Северного Проектно-конструкторского бюро (СПКБ). Строительство усложнялось "неритмичным финансированием", а также проблемами с поставками образцов новых видов вооружений, например, пушки А-192М и технических средств.

Украинское издание акцентирует, что оба готовых фрегата "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" строились по сути до 2014 года, да и то, с большими задержками. Тогда действовала международная коалиция, которая разрушилась после присоединения Крыма к России. Украинская "Заря – Машпроект" перестала поставлять газотурбины для российских фрегатов, после чего производство пришлось налаживать в Рыбинске.

На "Сатурне" проект турбины М-90ФР был разработан еще в 2008 совместно с "Заря – Машпроект", поэтому у россиян был полный комплект документации на украинскую турбину. Однако первые двигатели удалось изготовить только в 2019 году. Из-за этого существенно задержали вторую пару фрегатов – "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков".