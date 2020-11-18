Украинцы грозятся вооружить "Грады" и "Смерчи" термобарическими зарядами

Украинские производители боеприпасов увеличили производство термобарических зарядов. Такие же используются в российских тяжелых огнеметных системах ТОС-1А "Солнцепек" и новейшей ТОС-2 "Тосочка". Издание Defense Express опубликовало репортаж с киевского НПФ "Адрон", где производят как раз такие заряды

Тяжелые термобарические ракеты для огнеметной системы Украина не делает, так как не имеет на вооружении ТОС. Однако для ВСУ производятся термобарические гранаты РГО-27С и РГТ-27С2. Кроме того, на НПФ "Адрон" был разработан комплекс активной защиты от ПЗРК "Адрос", которые можно устанавливать на самолеты и вертолеты.

Термобарические боеприпасы всегда достаточно большие, так как масса снаряда должна быть не меньше 20-30 килограммов. Небольшое количество смеси просто не взорвется. Кроме того, такие заряды не используют в дождь, снег, туман и при сильном ветре, так как все это мешает образованию огненного облака температурой 2400-2600 градусов, которое "живет" всего секунду.

По словам технического директора НПФ "Адрон" Сергея Туренко, граната РГТ-27С2, как и любой другой термобарический боеприпас, очень эффективна в замкнутых помещениях. Граната гарантированно уничтожает все с пространстве объемом 16 кубических метров.

РГТ-27С лучше использовать в горах, так как она не катится. Также ее применяют для растяжек. Граната гарантированно уничтожает дзот.

Кроме того, термобарической смесью украинцы уже могут оснащать снаряды для "Градов" и "Смерчей", а также гранатометы. При этом новые боерипасы будут дороже обычных только на 30%.