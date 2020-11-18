Новая SM-3 Block IIA успешно уничтожила сложнейшую мишень, запущенную из середины океана

В США протестировали новейшую систему противоракетной обороны. Ракета SM-3 Block IIA успешно уничтожила мишень, изображавшую продвинутую межконтинентальную баллистическую ракету. Теперь в Пентагоне уверяют, что могут сбить любую российскую или китайскую ракету.

Испытания под кодовым названием Stellar Lancer должны были пройти еще в мае, однако были отложены из-за пандемии COVID-19 и состоялись 17 ноября. Мишень, которую изображала трехступенчатая баллистическая ракета Northrop Grumman-T2, стартовала с испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы Острова).

По легенде ракета полетела в сторону Гавайев, чтобы стереть их с лица Земли, однако помешать ей должен был эсминец "Арли Берк", оборудованный системой Aegis.

Как пишет The Drive, эсминец отследил цель через систему C2BMC и уничтожил ее ракетой SM-3 Block IIA. При это она была оснащены обычной кинетической боеголовкой без фугасного или тем более ядерного заряда. Тихий океан был выбран неслучайно: имитировался запуск с российской подлодки или даже с территории РФ.

Теперь в США надеются, что смогут перехватить российские ракеты "Булава", которыми вооружены стратегические подлодки проекта "Борей". Кроме того, США очень беспокоит новая ракета Москвы "Сармат" и китайские DF-41.