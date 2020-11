В России ответили через 60 лет, правда, с "Буревестником" пока не все ясно

В США вспомнили про проект ракеты SLAM проекта "Плутон", видимо в связи с сообщениями в СМИ о возобновлении крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". Как пишет портал We Are The Mighty, SLAM могла пролететь порядка 181 тыс. километров, то есть четыре с половиной раза облететь земной шар. Кроме того, эта ужасающая по разрушительности ракета не только несла термоядерную боеголовку, но и могла сбросить на своем пути 16 водородных бомб.

Некоторые в США даже предлагали запустить ракету зигзагом по СССР, чтобы SLAM облучала территории и сбрасывала бомбы на основные стратегические цели и города. По задумке, советский народ должен был приходить в ужас от летящей, сеющей смерть ракеты, вышибающей все стекла. То есть SLAM должна была оказывать и деморализующее воздействие.

Ракета оснащалась прямоточным воздушно-реактивным двигателем Tory II-A. На высокой скорости воздух втягивался из носа ракеты, создавая давление. Ядерный реактор прогревал воздух и создавал движущую силу. Сейчас похожий принцип, только без ядерного реактора используется в некоторых гиперзвуковых проектах.

Бортовой реактор вырабатывал мощность более 500 мегаватт и создавал температуру 2500 градусов. Существовала опасность разрушения металлических сплавов, которые позже заменили на керамику.

Двигатель получился очень громким и ударной волной мог убить любого на своем пути, как и излучение от адской ракеты. Это делало полет крайне опасным над своей же, американской территорией.

В мае 1961 года двигатель ракеты запустили на 5 минут. Tory II-A производил 513 мегаватт мощности. Однако на летные испытания американцы так и не решились.