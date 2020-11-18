Самое опасное оружие отправляют к украинской границе

Россия в первую очередь перебросит новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" в Южный военный округ (ЮВО), где при необходимости их быстро перебросят в Крым или на границу с Украиной. Именно это направление, наряду с западным в российском командовании считают наиболее взрывоопасным.

Новая система на колесной базе "Торнадо-У" способна покрывать расстояния в сотни и даже тысячи километров по шоссе. Кроме того, ТОС-2 намного легче "Солнцепека" и его легче транспортировать по воздуху.

Как пишет газета "Известия", ссылась на свои источники, за 3-4 года "Тосочка" должна полностью заменить в ЮВО системы "Солнцепек" и еще более ранние "Буратино". На данный момент уже один батальон в составе бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооружен машинами ТОС-2.

Впервые публично "Тосочку" показали на Параде Победы этим летом в Москве. Затем системы задействовали в учениях "Кавказ-2020".

У ТОС-2 меньше термобарических ракет, чем у ТОС-1А: 18 проти 24. Однако "Тосочка" оборудована краном-манипулятором, который значительно улучшает скорострельность.