СМИ: НАТО уничтожит Черноморский флот в ловушке

СМИ: НАТО уничтожит Черноморский флот в ловушке
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Достаточно перекрыть Босфор и Гибралтар

НАТО может уничтожить Черноморский флот РФ путем перекрытия двух проливов – Босфора и Гибралтара. Таким образом, корабли окажутся в блокаде, из которой им будет чрезвычайно трудно выбраться.

Как пишет издание Avia.Pro, одно лишь перекрытие Босфора "уже похоронит ЧФ РФ, так как кораблям и подлодкам будет некуда деваться из Черного моря. Если же НАТО перекроет Гибралтарский пролив, у российских кораблей не будет возможности выйти в Атлантику. В ловушке окажутся и те подлодки, фрегаты и малые ракетные корабли, которые находятся на базе в сирийском Тартусе.

Турция неоднократно грозилась перекрыть Босфор для прохода военных кораблей. Подобное происходило в феврале этого года, когда в результате атаки российских ВКС погибли 30 турецких военнослужащих.

Несостоятельность теории о блокаде заключается в том, что Черноморский флот – далеко единственный у России. В Атлантике на боевом дежурстве находятся многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами, равно как и в Тихом океане. Что касается кораблей Черноморского флота, то если их запереть в Черном море и атаковать, пострадает множество городов, и прежде всего, Стамбул. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Лис
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Ну что это за бред такой? Любому же ясно, что попытка "перекрыть" проливы будет расценена как объявление войны. Корабли пойдут через них, кто-то (Турция? Или пиндосы?) попытаются их "блокировать" (интересно, как?), но корабли не остановятся. Дальше что? Дальше, либо - таран (не впервой), либо если кто-то решится "пальнуть", ответка по полной. Я думаю, что даже полностью упоротые укропитеки это понимают... Ну, кроме шизоида здесь со "СТОП"-сигналом.
Гость
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Очертить границы вокруг северной пиндосии, за которые пиндосской банде нельзя переступать.
СтарЫй
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Ильин думкой богатеет. Во времена СССР на такую попытку ответили что СССР сделает с этими проливами, за одно со Стамбулом, Константинополем и Турцией. Вопрос был снят. В НАТО просто забыли об этом.
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