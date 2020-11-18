Достаточно перекрыть Босфор и Гибралтар

НАТО может уничтожить Черноморский флот РФ путем перекрытия двух проливов – Босфора и Гибралтара. Таким образом, корабли окажутся в блокаде, из которой им будет чрезвычайно трудно выбраться.

Как пишет издание Avia.Pro, одно лишь перекрытие Босфора "уже похоронит ЧФ РФ, так как кораблям и подлодкам будет некуда деваться из Черного моря. Если же НАТО перекроет Гибралтарский пролив, у российских кораблей не будет возможности выйти в Атлантику. В ловушке окажутся и те подлодки, фрегаты и малые ракетные корабли, которые находятся на базе в сирийском Тартусе.

Турция неоднократно грозилась перекрыть Босфор для прохода военных кораблей. Подобное происходило в феврале этого года, когда в результате атаки российских ВКС погибли 30 турецких военнослужащих.

Несостоятельность теории о блокаде заключается в том, что Черноморский флот – далеко единственный у России. В Атлантике на боевом дежурстве находятся многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами, равно как и в Тихом океане. Что касается кораблей Черноморского флота, то если их запереть в Черном море и атаковать, пострадает множество городов, и прежде всего, Стамбул.