Спецназ США со шведами отбил "атаку" российских морпехов

Спецназ США со шведами отбил "атаку" российских морпехов
Фото: Zuma\TASS
Скандинавов все больше тревожат действия Москвы

Американские "морские котики" провели совместные учения с шведскими военнослужащими. Как пишет журнал The National Interest, причина этому – Россия, которая все больше и больше начинает беспокоить скандинавские страны.

Несмотря на то, что Швеция не входит в НАТО, военные этой страны регулярно проводят совместные маневры с подразделениями альянса, а относительно недавно даже реанимировали командный пункт времен холодной войны, спрятанный в скалу.

Накануне по приглашению Стокгольма в Королевство пожаловали американские "головорезы". Согласно данным газеты Stars & Stripes, в учениях в Швеции со стороны участвовала элита спецназа ВС США – "морские котики" (SEAL), зеленые береты, а также спецгруппы на катерах.

При этом использовались конвертопланы CV22-B Osprey, самолет для высадки спецназа MC-130J Commando II, истребители F-15E Strike Eagle и шведские "Грипены", боевые багги Polaris MRZR-D и другая техника.

Кроме того, в учениях принимал участие эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк". Такими силами американцы со шведами репетировали отражение атаки российской морской пехоты и нанесение массированного ответного удара.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
Ответить
Главное чтобы в команде американских головорезов были афроамериканцы (жизнь черных имеет значение) и бойцы нетрадиционной сексуальной ориентации, а у шведов само собой все должны быть только нетрадиционной. А то учения не будут засчитаны.
Гость
Ответить
Болтун
1
новости партнеров

В больнице Коммунарки произошел взрыв - видео

На месте происшествия работает бригада пожарных

Российская разведка раскрыла заговор Запада по Карабаху

США с союзниками подталкивают армянских и азербайджанских националистов к активным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей