Скандинавов все больше тревожат действия Москвы

Американские "морские котики" провели совместные учения с шведскими военнослужащими. Как пишет журнал The National Interest, причина этому – Россия, которая все больше и больше начинает беспокоить скандинавские страны.

Несмотря на то, что Швеция не входит в НАТО, военные этой страны регулярно проводят совместные маневры с подразделениями альянса, а относительно недавно даже реанимировали командный пункт времен холодной войны, спрятанный в скалу.

Накануне по приглашению Стокгольма в Королевство пожаловали американские "головорезы". Согласно данным газеты Stars & Stripes, в учениях в Швеции со стороны участвовала элита спецназа ВС США – "морские котики" (SEAL), зеленые береты, а также спецгруппы на катерах.

При этом использовались конвертопланы CV22-B Osprey, самолет для высадки спецназа MC-130J Commando II, истребители F-15E Strike Eagle и шведские "Грипены", боевые багги Polaris MRZR-D и другая техника.

Кроме того, в учениях принимал участие эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк". Такими силами американцы со шведами репетировали отражение атаки российской морской пехоты и нанесение массированного ответного удара.