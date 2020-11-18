Токио получит удар из Москвы мощнее, чем пережили Нагасаки и Хиросима вместе взятые

Если Япония совершит попытку высадить свой десант на Южные Курилы, то после этого Страна Восходящего солнца перестанет существовать. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Накануне американский портал The Aviationist сообщил, что в начале ноября Воздушные силы самообороны Японии провели первые полеты пентагоновских транспортно-десантных конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey с аэродрома Кисарадзу в префектуре Тиба. Отмечается, что японские военные стали первыми за пределами США эксплуатантами этих машин.

Литовкин не видит ничего из ряда вон выходящего в том, что Токио закупил конвертопланы у Вашингтона – имеет на этом право. Но использование аппаратов и десантников в отношении России закончится для государства трагедией.

"Ведь такая операция будет для Японии абсолютно бессмысленной. Это не та страна, которая способна вести войну с таким ракетно-ядерным гигантом, как Россия. Пусть они вспомнят о Хиросиме и Нагасаки. И я не думаю, что в Токио готовы еще раз оказаться под ядерным ударом", – прокомментировал информацию "ПолитРоссии" полковник в отставке.

По его мнению, японцам не помогут даже американцы, которые, кстати, базируются с такими же конвертопланами в Окинаве и в Йокосуке со стратегическими ракетами на атомных субмаринах. Литовкин напомнил о российской военной доктрине, которая дает право Москве применить ядерное оружие в случае нападения на РФ страны или коалиции государств, обладающих равнозначным боевым потенциалом.

Эксперт считает, что удар России будет мощнее, чем 20 килотонн сброшенных Штатами бомб в 1945 г. на Нагасаки и Хиросиму.

"От Японии останется лишь мокрое место", – резюмировал Литовкин.

Добавим, Токио закупил аналоги транспортно-десантных аппаратов MV-22B, поставляемых морской пехоте США, в 2015 году. Первые два самолета – JG-1701 и JG-1705 – доставлены из Штатов в Ивакуни на корабле в мае 2020-го. Первый аппарат (JG-1705) вылетел из Ивакуни на свою новую базу в Кисарадзу 10 июля. В целом японская армия получит 17 Osprey в варианте V-22B Block C.

Конвертопланы будут осуществлять гуманитарную помощь и содействие в случае стихийных бедствий, а также поддерживать десантные операции, повышая оперативную совместимость с американскими силами, которые также эксплуатируют этот самолет, говорится в статье The Aviationist.

