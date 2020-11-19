Комплекс сделают в два раза лучше

В России планируют разработать новую, улучшенную версию оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Как заявил в интервью "Российской газете" начальник начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский, модернизационный потенциал этого ОТРК реализован менее, чем не половину.

Тем не менее, "Искандер-М" будет современным комплексом как минимум до 2030 года. При этом Матвеевский называет "Искандер" уникальным и не имеющим аналогов в мире.

Российский ОТРК существует в двух версиях – "Искандер-М" для аэробаллистических ракет и "Искандер-К" для крылатых. С последним связан крупный скандал, когда в США заявили, что ракета комплекса 9М729 обладает дальностью до 2,5 тыс. километров, а значит, Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ответ американцы решили выйти из ДРСМД, который был заключен в декабре 1987 года.

В Минобороны РФ уверяют, что 9М729 обладает дальностью до 500 километров.

На данный момент "Искандер" – это одно из главных нестратегических наступательных вооружений России, размещенное на всех важных для страны направлениях. В частности, ОТРК развернуты в Калининградской области и фактически держат на под прицелом всю Польшу и часть остальной Европы. По мнению НАТО, комплекс может успешно заменить авиудар бомбардировщиков. При этом ракеты можно оснастить как обычными, так и ядерными зарядами.