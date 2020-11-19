Киев взялся за "эхо войны"

ВМС Украины получили от частной компании "Технокластер" отремонтированные якорные и противодесантные мины, которые могут быть применены против кораблей Черноморского флота. Мины напоминают боеприпасы времен Второй мировой войны, однако это не означает, что они не представляют опасность.

На одной из фотографий, которую опубликовало издание Defense Express, изображена мина, очень похожая на якорную гальваноударную мину образца 1943 года. Заряд такого боеприпаса – 20 тонн тротила. При этом видно, что над миной поработали и внесли определенные изменения, хоть и незначительные.

Ранее сообщалось, что научно-производственная корпорация "Кливер" взялась за модернизацию советских мин и торпед, которые достались Украине в наследство от СССР.

Учитывая, что Киев фактически лишился флота в 2014 году, минная война как нельзя актуальна, так как для любых кораблей можно создать серьезные проблемы. На пути фрегатов, эсминцев или малых ракетных кораблей придется запускать тральщиков.

Кроме якорных, украинские предприятия намерены передать ВМС универсальные донные мины УДМ-Е и даже авиационные донные АМД-1000, кстати, тоже времен Второй мировой войны. В этой мине, кроме тротила и гексогена присутствует алюминиевая пудра, поэтому мощность взрыва очень внушительная.