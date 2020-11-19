У Украины нет ресурсов, чтобы вернуть полуостров, как на учениях

Маневры по захвату Крымского полуострова, которые недавно отработали украинские военные, грозят самыми неприятными последствиями для Киева.

Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на китайское издание Sohu. Журналисты называют эти учения провокацией, так как отрабатывалось пересечение границы РФ, захват аэродрома и командного центра связи и склада с боеприпасами. Учения спецназа проходили в Херсонской области на границе с Крымом.

По мнению Sohu, подобные маневры выглядят довольно странно, так как у Киева нет столько военных ресурсов, чтобы противостоять России, а "парой солдат" управиться точно не получится. В Пекине считают, что операция по силовому захвату Крыма нереальна. Команда Зеленского не столько пытается вернуть Крым, сколько старается показать свою решимость, чтобы люди поверили в дееспособность власти.

Как пишет Sohu, в Москве больше переживают не из-за украинских учений, а поддержки их со стороны США. Так, ранее Вашингтон принял решение предоставить Киеву $250 млн военной помощи.