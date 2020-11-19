В США боятся передачи технологий России и Китаю

В США пытаются сорвать сделку о продаже истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, о которой договорился Трамп. Сенаторы предложили закон, который не даст администрации уже экс-президента обойти Конгресс и ускорить поставку ОАЭ истребителей и беспилотников MQ-9 на сумму $23 млрд.

Законодатели уверяют, что арабское государство имеет тесные связи с Китаем и Россией, поэтому существует риск утечки высоких технологий. Кроме того, некоторые политики считают, что американские истребители изменят баланс сил на Ближнем Востоке, где пока в воздухе однозначно доминирует Израиль.

Контракт предусматривает продажу 50 F-35, 18 MQ-9B Reaper, а также тысяч боеприпасов, включая сотни ракет.

Сенатор Боб Мендельс назвал поставки "массовым вливанием опасного вооружения" в страну, находящуюся в нестабильном регионе, где идет множество конфликтов. По его мнению, это совершенно безответственно и спровоцирует новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Сторонников продажи F-35 является глава Госдепа Майк Помпео, который считает, что истребители нужны ОАЭ для защиты от Ирана. Тем более, это стало возможно, с его точки зрения, после того, как Эмираты подписали мирное соглашение с Израилем. Однако теперь сделка опять оказалась под вопросом.