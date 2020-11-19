Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Российские миротворцы закрыли тему военного конфликта, однако в регионе еще долго будет неспокойно

После введения российских миротворцев в Карабах "возня" на Кавказе будет продолжаться, так как в конфликте замешано слишком много "потусторонних" сил. Однако вооруженным путем решить вопросы уже вряд ли получится.

Об этом в эфире программы "Полный контакт" заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, ныне являющийся политическим экспертом.

По его словам, попытки "мутить воду" на Кавказе продолжатся, будут даже попытки провести революции, однако до военных конфликтов не дойдет. При этом Кедми упомянул Грузию, которая, видимо, по мнению эксперта, тоже "будет мутить воду", а также Ереван.

При этом Кедми процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что в Ереване удалось то, что не удалось в Минске. Речь идет о приходе к власти Пашиняна, после чего Баку удалось военным способом вернуть часть территорий в Карабахе.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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А у вас на всех каналах в основном евреи, но мнение Кедми уважаю ....
М
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у нас что русские эксперты закончились,кругом мнения евреев,сми и тв рупор евреев,ладно хоть през пока не в кипе
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