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После введения российских миротворцев в Карабах "возня" на Кавказе будет продолжаться, так как в конфликте замешано слишком много "потусторонних" сил. Однако вооруженным путем решить вопросы уже вряд ли получится.
Об этом в эфире программы "Полный контакт" заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, ныне являющийся политическим экспертом.
По его словам, попытки "мутить воду" на Кавказе продолжатся, будут даже попытки провести революции, однако до военных конфликтов не дойдет. При этом Кедми упомянул Грузию, которая, видимо, по мнению эксперта, тоже "будет мутить воду", а также Ереван.
При этом Кедми процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что в Ереване удалось то, что не удалось в Минске. Речь идет о приходе к власти Пашиняна, после чего Баку удалось военным способом вернуть часть территорий в Карабахе.
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