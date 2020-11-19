Индусы получили прокаченный МиГ-21

Индусы получили прокаченный МиГ-21
Фото: EPA/ТАСС
Легендарный советский истребитель медленно уходит на покой

ВВС Индии получили свой последний модернизированный истребитель МиГ-21 "Бизон" от государственной компании Hindustan Aeronautics Limited, занимавшейся его ремонтом. Как сообщает Euarasion Times, истребитель передали в рамках виртуального мероприятия из-за пандемии COVID-19.

Последний легендарный самолет с номером CU-2780 принимал лично глава ВВС Индии маршал авиации Вибхас Панде. Ожидается, что самолет прослужит еще как минимум до 2022 года, после чего будет переведен в резерв. По плану советские МиГи должны заменить легкие Tejas индийского производства. Всего ожидается заказ в 83 самолета.

МиГ-21 долгое время занимал нишу легкого истребителя в Индии, мирно соседствуя даже с такими гигантами как Су-30МКИ. Один из главных старожилов боевой авиации даже участвовал в недавнем воздушном конфликте с истребителями ВВС Пакистана.

"Бизон" – это одновременно тот и не тот советский истребитель, который производил СССР с 60-х годов, а затем и Китай. Истребитель вооружили современными ракетами, модернизировали радиолокационную систему.

Александр ИЛЬИН

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И куда его "прокатили"? ПрокачЕнный :)
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