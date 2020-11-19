Выход из ДРСМД сыграет злую шутку с Вашингтоном

Американская военная база на острове Гуам стала уязвимой целью для России после того как Вашингтон и Москва разорвали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом пишет пишет российский портал "ПолитРоссия" со ссылкой китайское издание Sohu, которое считает, что в ближайшее время роль базы Гуам может быть даже пересмотрена. В данный момент ее главная задача – сдерживать Россию и страны Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китай.

База Гуам площадью 80 квадратных километров может принять более 120 истребителей, 60 бомбардировщиков и около 40 самолетов поддержки. Кроме того, на острове есть база ВМС США, которая обеспечивает размещение 30 боевых кораблей, в том числе, авианосцы.

Sohu не подвергает сомнению боеспособность американских самолетов и кораблей, а также высокий уровень подготовки военных и их способность влиять на ситуацию в регионе, однако при этом считает остров отличной мишенью. По мнению издания, после расторжения ДРСМД Россия получила возможность одним ударом нанести серьезный ущерб американскому военно-промышленному комплексу.

Стоит отметить, что максимальная дальность ракеты средней дальности составляет 5,5 тыс. километров. До Сахалина примерно 4 тыс. километров, поэтому теоретически Россия могла бы атаковать Гуам с острова крылатыми ракетами 9М729 из ОТРК "Искандер-К".

По данным американской разведки, дальность этой ракеты составляет 5 тыс. километров. В Минобороны РФ эту информацию опровергают, к слову, споры вокруг этой ракеты и стали одной из главных причин разрыва ДРСМД.

Кроме того, удар с такого расстояния может быть нанесен мобильной установкой РС-26 "Рубеж". В России эту ракету считают межконтинентальной, однако в США уверяют, что она может поражать цели на расстоянии 2 тыс. – 6 тыс. километров и тоже якобы нарушает ДРСМД.

Однако как только на Сахалине окажутся такие серьезные пусковые установки, скорее всего, разгорится кризис по кубинскому сценарию. Прежде всего, США вступится за своего союзника Японию. Что касается Гуама, то намного проще нанести по базе удар с подводных лодок, причем с большого расстояния.