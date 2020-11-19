С их помощью Москва может достать даже до Великобритании

Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом в интервью украинскому изданию "Апостроф" заявил заместитель СНБО Украины Сергей Кривонос.

По его словам, ракеты доставили из России на один из бывших советских военных объектов, которые восстановили после 2014 года.

Ссылаясь на данные украинской разведки, военный назвал два места: бывший советский пункт хранения ядерного оружия "Феодосия-13 около Судака, а также база ВМФ РФ в Балаклаве под Севастополем. На ней швартуются российские подводные лодки, и по информации Кривоноса, для них сделали дополнительные штольни.

Как рассказал "МК" военный эксперт Алексей Валюженич, в Балаклаве уже давно не стоят подводные лодки, и современные российские дизель-электрические субмарины базируются в Новороссийске. В Балакалаве действительно хранилось ядерное оружие во времена СССР. Тогда работал объект №825 ГТС – база для укрытия 14 подводных лодок. Когда-то это был сверхсекретный объект, а Балаклава был по сути закрытым городом, где жили только семьи подводников.

Однако после 1991 все ядерные ракеты и торпеды перевезли в Россию, а сам объект пришел в запустение, и только недавно из него сделали музей.

Объекту "Феодосия-13" повезло меньше. Раньше в Краснокаменке хранили ядерные бомбы. Строительство базы курировал Берия, а на стройке работали заключенные и вольнонаемные, которые пробили в скале тоннель длиной 2 километра. В нем и собирали атомные бомбы.

"Феодосия-13" работала с 1955 года до развала Советского Союза. Последние бомбы вывезли в Россию в 1996 году. Однако Кривонос считает, что разместив в Крыму бомбардировщики Ту-22М3М, Москва сможет угрожать ядерным ударом из Крыма даже Великобритании.