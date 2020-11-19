Новейшие подлодки США будут шпионить за российскими базами

Новейшие подлодки США будут шпионить за российскими базами
Фото: MC2 William Pittman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пентагон строит огромное количество ультрасовременных субмарин

Пентагон поставил "наполеоновскую" задачу построить 80 многоцелевых подводных лодок не только с целью сдерживания России и Китая. Как пишет журнал The National Interest, субмарины класса "Вирджиния" могут не только наносить удары крылатыми ракетами, но и выполнять шпионские миссии у берегов противника.  

По этой причине США хотят довести темпы строительства до трех подлодок в год согласно плану Battle Force 2045. Работа будет осуществляться в рамках грандиозной программы Пентагона, которая предусматривает увеличение количества кораблей до 500. Такие планы у США были во времена холодной войны.

В 2035 году США планируют достичь цифры 355 кораблей. В это число входят эсминцы, крейсеры, десантные корабли, беспилотные катера и вышеупомянутые многоцелевые субмарины.

Планируется, что подлодки "Вирджиния" будут подбираться к базам России и Китая и подключаться к каналам связи, а также вести наблюдение за противником. В настоящее время лучшая субмарина у США для таких целей – "Сивулф". Однако новая "Вирджиния" вряд ли уступит ей.

Александр ИЛЬИН

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