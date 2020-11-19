Советский штурмовик Ил-40 искренне удивил американцев

Советский штурмовик Ил-40 искренне удивил американцев
Фото: Константин Тарусов/ТАСС
"Летающий дробовик" был прекрасно вооружен и бронирован, но просто шокировал летчиков своей конструкцией

Штурмовая авиация применялась в большинстве конфликтов последних десятилетий. Эти небольшие, но очень крепкие самолеты первыми приходят на помощь сухопутным силам, а их важность для армии доказана уже тем, что американский A-10 Thunderbolt и российский Су-25 "Грач" до сих пор в строю и модернизируются.

В это трудно поверить, но в 50-е годы в СССР отказались от штурмовиков как таковых. В конце апреля 1956 года вышла директива Министерства Обороны СССР № 30660 о ликвидации штурмовой авиации как рода войск. Позже, штурмовики, разумеется, "реабилитировали", однако вся эта история стоила жизни одному интересному самолету.

7 марта 1953 года совершил свой первый полет советский реактивный штурмовик Ил-40. В ходе испытаний выяснилось, что машина проста в управлении, однако на низких скоростях начинались проблемы. 

А стрельба из всех носовых пушек приводила к остановке двигателей. Поэтому с самолета убрали две 23-мм пушки НС-23 и оставили четыре, что тоже, в общем-то, было немало.

Как пишет The National Interest, огонь из всех пушек, расположенных в носовой части оканчивался тем, что колоссальное количество взрывных газов попадало в воздухозаборники, что нередко вызывало загорание двигателя. Кроме того, пилоты практически ничего не видели из-за вспышек от выстрелов. 

Наконец, по итогам Государственных испытаний был сделан вывод, что Ил-40 имел "чрезвычайно заднюю центровку", что усложняло выполнение руления, взлета и посадки.

Но были и существенные плюсы: во-первых, высокая скорость – штурмовик разгонялся почти до 1000 км/ч. Во-вторых, мощное бронирование: летчика защищал 8-мм бронелист на сдвижной части фонаря и 16-мм бронезаголовник сиденья.

Корпус выдерживал попадания 12,7-мм пулеметов и осколочных снарядов 20-мм авиапушек. Только броня весила около двух тонн, поэтому Ил-40 был настоящим летающим танком. Сам самолет скорее походил на пикирующий двухствольный дробовик

Недостатки конструкторы собирались исправить. Однако "увольнение" штурмовиков поставило крест на будущем этой необычной машины.

Александр ИЛЬИН

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