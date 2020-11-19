Незалежная получит миллионы долларов, чтобы прикрыть угасающие порты Мариуполь и Бердянск

Вашингтон дал Киеву $4 млн в качестве помощи обустройства морской охраны Украины в акватории Азовского моря, воды которого омывают берега Незалежной и России. О новой субсидии для постмайданных деятелей сообщила сегодня пресс-служба американского посольства в соборной.

"США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на 4 миллиона долларов морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске", – говорится в сообщении в "Твиттер".

В дипведомстве отметили, что новое оборудование поможет украинским силовикам круглосуточно обеспечивать безопасность в Азовском море.

Теперь главное, чтобы эти деньги дошли до адресата. А то получится, как с Мемориалом так называемой Революции достоинства, о чем гудит нынче весь истеблишмент Незалежной в соцсетях и СМИ. Ранее в четверг, 19 ноября, стало известно о проведении обысков у директора учреждения, его зама и еще ряда приближенных лиц по делу о разворовывании средств для строительства музея.

Как сообщил в телеграм-канале адвокат Андрей Портнов, с декабря 2018-го по август 2019-го эта группа товарищей украла выделенные на создание Мемориала "своих же героев 148 миллионов гривен".

"Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана. В этот раз на годовщину Майдана эту фабулу нужно будет повозить об тупую морду каждого героя тогдашних массовых беспорядков", – написал юрист.

Позже он опубликовал снимок той самой стройки. Вожди революции продолжают "светлый" путь под названием "Стена имени Яценюка", возводимой у российской границы, где также в чьих-то карманах осели миллионы гривен.

