Украина поставила советский "Ураган" на чешские колеса - видео

Украина поставила советский "Ураган" на чешские колеса - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новая РСЗО получила современную начинку

Шеметовский ремонтный завод испытал на одном из полигонов новую реактивную систему залпового огня "Буревiй", что в переводе с украинского означает "Ураган". По сути это и есть советская РСЗО "Ураган", но на новом шасси. Видео стрельб опубликовало украинское издание Defense Express.

По его данным, "Буревiй" использует те же реактивные снаряды от "Урагана", а также новые с увеличенной дальностью до 65 километров. Последние разрабатывались в КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2".


Кроме того, РСЗО оборудована цифровой системой управления огнем, включая так называемую систему обмена информацией на поле боя. Как уверяет разработчик, это позволит включить "Буревiй" в "единый разведывательно-ударный контур". При этом координаты целей может передавать беспилотник в режиме онлайн. 

Шасси у машины производства чешской компании Tatra. Ранее украинские военные эксперты критиковали использование импортной базы, так как стоимость такой РСЗО резко возрастает. Вероятно, данный прототип очень неплох, однако дойдет ли дело до массового выпуска – большой вопрос. Украинский производитель шасси КрАЗ уже начал процедуру банкротства. 

Александр ИЛЬИН

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Свой завод в банкротство, ради татры.
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А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь!
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