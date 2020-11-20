Турция готовится отправить войска в Карабах в любой момент

Анкара перебрасывает в Азербайджан войска

Военно-транспортный самолет ВВС Турции Airbus A400M приземлился в азербайджанском Лянкаране. Об этом говорят данные сайта, который занимается мониторингом передвижения воздушных судов. Маршрут А400М опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

Ранее парламент Турции одобрил размещение в Азербайджане военных для участия в работе совместного с Россией центра мониторинга в Карабахе. Пока неизвестно, где именно будут базироваться турецкие военные, однако Анкара дает понять, что будет присматривать за ситуацией в Карабахе и в случае возникновения конфликта, немедленно вмешается на стороне Азербайджана.

В данный момент в Карабахе присутствуют только российские миротворцы, а точнее 31-Гвардейская Десантно-штурмовая бригада. Накануне российские военные сопроводили изШуши в Физулинский район в Карабахе пять машин с военнослужащими ВС Азербайджана.

Из населенных пунктов, которые перешли Баку, уходят военные ВС Армении. Мирное соглашение было подписано в ночь на 10 ноября. Азербайджану перешли сразу несколько районов в Карабахе.