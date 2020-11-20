"Посейдоны" могут доставить немало хлопот экипажам субмарин

Патрульные самолеты США "Посейдон" впервые со времен холодной войны вернулись на Бермудские острова, чтобы следить за российскими подлодками. В Вашингтоне внимательно следят за Россией, которая также восстанавливает базы, которые работали во времена СССР.

По данным газеты Bermuda's Royal Gazette, самолеты ВМС США приземлились в международном аэропорту Уйда, где раньше была американская военная база.

Как заявила пресс-секретарь 2-го Флота США лейтенант Мэрикейт Уолш, самолеты, а заодно и полсотни военных, останутся на островах как минимум несколько месяцев и за это время примут участие в учениях в Атлантическом океане.

Американский журнал The Drive считает, что Пентагон начал первые шаги по восстановлению мощной базы на Бермудах. Во времена холодной войны десятки "Посейдонов" следили за советскими подлодками в водах Атлантики. Сейчас активность российских субмарин значительно возросла, поэтому в Вашингтоне вполне могут начать отправлять на Бермуды военных на ротационной основе.

База обладает почти таким же стратегическим значением, как Гуам – до США 650 миль. Аэродром же позволяет следить за крайне важными участками Атлантики, где проходят российские подлодки, которые по мнению американского командования, представляют угрозу для Восточного побережья. Теперь охотиться на них будут "Посейдоны" будут совместно с кораблями 2-го Флота.