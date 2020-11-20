Этот американский самолет намного опередил F-22 и F-35

Этот американский самолет намного опередил F-22 и F-35
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бомбардировщик B-21 Raider станет секретным и исключительным оружием США

Истребители F-35 и F-22 не идут ни в какое сравнение с новейшим американским бомбардировщиком B-21 Raider, если говорить о стелс-технологиях. Именно этот самолет ВВС США будет использовать для мощных авиаударов, в то время как F-35 будут совершать небольшие "вылазки", а "Рэпторы" сыграют роль истребительного спецназа.

По мнению издания Eurasian Times, европейские, китайские и российские производители очень скоро составят конкуренцию американским истребителям пятого поколения, и именно B-21 станет тем самым секретным самолетом, которого не будет больше ни у кого. Бомбардировщик станет не только частью ядерной триады, но и сможет скрытно нанести удар и так же незаметно уйти.

Интересно, что публичных фотографий самолета до сих пор нет, хотя уже проведены испытания бортовых систем в специальной лаборатории. Первый полет B-21 должен состояться в декабре 2021 года. Бомбардировщик поднимется в воздух с аэродрома 42-го авиационного завода ВВС США в Палмдейле в Калифорнии. Для первого раза "Райдер" пролетит всего 35 километров. На вооружение B-21 поступит в середине 2020-х годов, причем Пентагон увеличил заказ на этот самолет со 100 до 180 летных экземпляров.

Александр ИЛЬИН

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