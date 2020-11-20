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Министр обороны Армении Давид Тононян подал в отставку на фоне протестов из-за подписания заявления о прекращения боев в Карабахе.
Об кадровой перестановке пишет газета "Аравот" со ссылкой на свои источники. По данным издания, на министерском посту его заменит главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян. Ранее он уже занимал эту должность в 1999-2000 годах.
Про Арутуняна известно, что в 1991 году он закончил военно-морскую академию и военную академию Генерального штаба ВС РФ, а с 1994 по 1999 годы был заместителем начальника штаба по координации военного сотрудничества ГУ СНГ, после чего и перешел на министерскую должность.
Что касается Тононяна, то в в 1998 – 2004 годах он занимал различные должности при командовании операциями НАТО. А в 2004 – 2007 годах был представителем вооруженных сил Армении в Североатлантическом альянсе.
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