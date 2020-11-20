Российскую "Дрель" назвали лучшей бюджетной высокоточной бомбой

Российскую "Дрель" назвали лучшей бюджетной высокоточной бомбой
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Боеприпас в 20 раз дешевле продвинутой ракеты "воздух-земля"

Американский журнал The National Interest назвал российскую кассетную бомбу "Дрель" бюджетной версией высокоточного боеприпаса. По мнению экспертов, опрошенных изданием, зачем уничтожать джип ракетой "воздух-земля" стоимостью $500 тыс., когда это можно сделать бомбой за $15 тыс. Поэтому, ПБК-500У "Дрель" – это намного более экономичное решение в конфликтах малой интенсивности.

Это кассетная планирующая бомба, которая может пролететь от места сброса до 30 километров. Наведение осуществляется с помощью ГЛОНАСС, кроме того, боеприпас защищен от средств РЭБ и его трудно перехватить ракетой "воздух-воздух".

Бомба оснащена 15 зарядами СПБЭ-К весом по 15 килограммов каждый. "Дрель" считается противотанковой бомбой, которая может поражать цели, в том числе, на марше.

Сообщается, что ПБК-500У можно вооружить Ту-22М3, Су-24М, Су-34 и даже Су-57. Боеприпас уже прошел испытания в Сирии.

Закончить испытания "Дрели" планировалось в 2019 года. На данный момент неизвестно, принята ли она на вооружение, однако опытная партия точно есть в ВКС, так как боеприпасы применялись на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что сравнение кассетной бомбы и высокоточной ракеты "воздух-земля" вызывает целый ряд вопросов, так как разрушений от первой будет больше.

США для устранения террористов в центре городов даже начали использовать "бомбы-открывашки" без боевой части, которая вращающимися ножами вскрывает машину и убивает пассажиров кинетической силой. Кроме того, ВВС США используют высокоточные планирующие бомбы GBU-39 c дальностью поражения до 110 километров. Правда, ее стоимость составляет порядка $70 тыс. 

Александр ИЛЬИН

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