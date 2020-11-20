Истребитель получил уникальную систему наведения, которая дает колоссальное премущество

F-35 выигрывает в подавляющем числе поединков с истребителями четвертого поколения не только благодаря знаменитому радару AN/APG-81, но и системе наведения Athena 1920 производства BAE Systems.

Как пишет The National Interest, она позволяет получать изображение высокой четкости, причем обзор такой, как если бы использовалось 8 камер. Это позволяет раньше обнаружить противника, будь это другой истребитель, комплекс ПВО, беспилотник или танк.

Электрооптическая система наведения F-35 позволяет уничтожать сразу несколько целей на безопасном для летчика расстоянии. Эффективность системы с инфракрасной камерой пилоты оценили на учениях ВВС США "Красный флаг" в прошлом году. F-35 атаковал противников до того, как они начинали подозревать о его существовании.

В системе используется технология 12 Micron Pixel, которая позволяет добиться улучшения изображения, которое можно приблизить. В перспективе BAE Systems надеется поставлять эти системы для боевых вертолетов. Однако нужно понимать, что стоит такое "удовольствие" очень недешево.