В США рассказали о главном козыре F-35

В США рассказали о главном козыре F-35
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
Истребитель получил уникальную систему наведения, которая дает колоссальное премущество

F-35 выигрывает в подавляющем числе поединков с истребителями четвертого поколения не только благодаря знаменитому радару AN/APG-81, но и системе наведения Athena 1920 производства BAE Systems.

Как пишет The National Interest, она позволяет получать изображение высокой четкости, причем обзор такой, как если бы использовалось 8 камер. Это позволяет раньше обнаружить противника, будь это другой истребитель, комплекс ПВО, беспилотник или танк.

Электрооптическая система наведения F-35 позволяет уничтожать сразу несколько целей на безопасном для летчика расстоянии. Эффективность системы с инфракрасной камерой пилоты оценили на учениях ВВС США "Красный флаг" в прошлом году. F-35 атаковал противников до того, как они начинали подозревать о его существовании.

В системе используется технология 12 Micron Pixel, которая позволяет добиться улучшения изображения, которое можно приблизить. В перспективе BAE Systems надеется поставлять эти системы для боевых вертолетов. Однако нужно понимать, что стоит такое "удовольствие" очень недешево.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров
По теме

Макрон предъявил России новые обвинения

Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент

Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина

Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей