Поединок лучшего американского и российского истребителя ждали в Сирии

Российские истребители и штурмовики регулярно пересекались в Сирии с американскими F-22. Три года назад на Ближнем Востоке мог произойти первый воздушный поединок между "Рэптором" и Су-35С, однако конфликт все же удалось замять.

23 ноября 2017 года два Су-25 бомбили цели боевиков в Сирии к западу от Евфрата, как вдруг в небе появился американский F-22.

По версии российского агентства Sputnik, "двадцать второй" помешал паре Су-25 нанести удар по укреплениям боевиков в городе Меядин. "Рэптор" выпустил воздушные ловушки и начал маневрировать, имитируя воздушный бой.

Российские летчики были вынуждены прервать миссию, приняв поведение летчика за угрозу. Но как позже заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, после появления в воздухе Су-35С, американский истребитель прекратил маневрировать вблизи штурмовиков и ушел в воздушное пространство Ирака.

По мнению специализированного журнала The Aviationist, в этой истории слишком много вопросов. Во-первых, что делал в этом квадрате F-22 один и почему он таким странным образом "демонстрировал свою силу"? Во-вторых, как Су-35С так быстро прилетел с базы Хмеймим или он прикрывал штурмовики, зная, что им может угрожать опасность?

В центральном командовании ВС США (CENTCOM) вообще опровергли эту информацию. В Пентагоне отметили, что наоборот, это девять российских истребителей пересекли восточную сторону Евфрата, не предупредив об этом командование Коалиции.

Авторам The Aviationist этот случай напомнил инцидент 18 июня 2017 года, когда пилот F/A-18E сбил сирийский Су-22 в 40 километрах от сирийской Ракки. По версии Пентагона, Су-22 бомбил силы оппозиции.

В любом случае, похоже, три года назад у Су-35С и F-22 был реальный шанс выяснить, кто лучше в воздушном бою. Штурмовики не могли составить конкуренцию "Рэптору", а вот лучший российский "Фланкер" – вполне.