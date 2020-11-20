Пентагон нашел способ обойти Керченский пролив

США выделили $4 млн Украине на обустройства морской охраны ВМСУ в акватории Азовского моря, а на самом деле Пентагон намерен обосноваться в данном регионе под носом у Москвы. Американцы могут перебросить свои катера в Мариуполь и Бердянск, что позволит им обойти конвенцию Монтрё, ограничивающую срок нахождения судов нечерноморских государств в Черном море. К такому выводу пришел капитан I ранга Сергей Горбачев.

Он полагает, что два военных городка, которые будут возводить в районах двух украинских портов силами Пентагона, нужны самим Штатам.

"Подобные проекты реализуются не по принципу благотворительности, а с далеко идущими целями. В данном случае, скорее всего, интерес американцев заключается не только в развитии данных пунктов базирования ВМС Украины, но и в присутствии там", – заявил "ПолитНавигатору" военный эксперт.

По его мнению, в Бердянске и Мариуполе на стройке наверняка будут находиться граждане США, как это было под Одессой, в Очакове. Американцы, скорее всего, будут создавать и оборудовать базы под свои интересы и не уйдут оттуда, считает Горбачев. Он прогнозирует милитаризацию Азовского региона.

Эксперт напомнил, что в годы СССР там почти ничего военного не было, поскольку море было внутренним. После распада Советского Союза оно принадлежало Украине и России. Судя по всему, Киев решил привлечь в регион зарубежные военно-морские силы.

"Уже была такая информация – вполне реальна доставка в эти пункты базирования американских катеров по сухопутью или воздушным путем, и закрепление там без входа в Черное море через Босфор и Дарданеллы, через Керченский пролив, то есть, в обход конвенции Монтрё плавсредств зарубежных государств. В данном случае США", – подчеркнул капитан I ранга.

Горбачев увидел в участии американцев в строительстве украинских баз на Азове угрозу для России.

Напомним, накануне посольство США в Киеве сообщило, что Вашингтон предоставляет Незалежной $4 млн в качестве помощи обустройства морской охраны страны в акватории Азовского моря.

Два военных городка в Бердянске и Мариуполе должны быть построены уже к июню 2021 года. Работы включают возведение модульного городка, ремонт гидротехнических сооружений и дноочистительные мероприятия, что позволит размещать здесь корабельно-катерный состав. Как заявил советник американской дипмиссии по морским вопросам Кевин Келлер, Россия угрожает Украине в военном и экономическом плане, поэтому нужно помочь морской Погранслужбе Незалежной.

"Ведь морская безопасность Украины – это неотъемлемая составляющая морской безопасности мира", – констатировал американец.

