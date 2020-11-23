Страны Прибалтики ждут мощную кибератаку со стороны России

В НАТО решили активно бороться с российскими хакерами. Для желающих проникнуть в защищенную сеть альянса готовят ловушку. Как пишет Defense One, когда "киберофицер" российской армии попытается взломать систему, сам попадется на крючок, когда отправит своей жертве так называемой фишинговое письмо.

Впоследствии же окажется, что вся украденная информация бессмысленна, и хакер, наоборот, раскрыл собственные данные, то есть сам попался на удочку. Ловушка делает из хищника жертву, и жертва даже заинтересована в том, чтобы на нее напали.

По данным издания, соответствующие учения проходили в ноябре в Эстонии, когда имитировалась атака российских хакеров. При этом моделировались эпизоды гибридной войны.

В последнее время НАТО уделяет много внимания кибербезопасности, так как считает, что Россия намеренно воздействует на военнослужащих альянса и пытается обесценить европейские ценности.

Больше других опасаются прибалтийские страны и Польша. Так, Литва совсем недавно направила в Еврокомиссию заявку о создании Европейского центра компетенции в области кибербезопасности в Вильнюсе. Эстонцы научились строить "киберполигоны".

По информации издания Postimees, CybExer Technologies выиграла тендер Агентства поддержки и закупок НАТО на приобретение "киберполигона" для Люксембурга.