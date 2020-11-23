Американские самолеты-разведчики атаковали Крым

У берегов полуострова "пасутся" сразу три летательных аппарата

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 Combat Sent и CL-600 Artemis ВВС США ведут разведку вдоль черноморского побережья России.

Об этом сообщает теоеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на данные ресурса, который отслеживает перемещение воздушных судов. Судя по изображению, менее габаритный CL-600 Artemis подлетал достаточно близко к Крыму, где экипаж, по всей видимости, и собирал данные.

Кроме того, активную разведку вдоль Черноморского побережья провел американский Bombardier Challenger 605. Самолет вылетел с базы в румынском городе Констанца, дважды пролетел вблизи Крыма и вернулся обратно.

Американские самолеты-разведчиков, по мнению некоторых экспертов, интересуют сигналы радара зенитно-ракетного комплекса С-400. Экипажи собирают данные, которые должны помочь самолетам ВВС США прорвать оборону ПВО полуострова. Кроме того, по мнению Киева, в Крыму присутствует ядерное оружие, которое не может остаться без внимания Запада.