Запуск тяжелой ракеты "Ангара" отложили

Ракету вернут в цех

Испытательный запуск тяжелой российской ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, назначенный на 28 ноября, перенесли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической области.

По их данным, запуск отложили на несколько дней по техническим причинам, и теперь ракету придется вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

Будущий запуск – второй. Первый состоялся 23 декабря 2014 года, также с космодрома Плесецк.

Три недели назад Владимир Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая проектируется на базе "Ангары".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность

Виноват Запад: в Белоруссии назвали виновника проблем интеграции с РФ

Брюссель не намерен разрывать все связи с Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей