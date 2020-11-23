Ракету вернут в цех

Испытательный запуск тяжелой российской ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, назначенный на 28 ноября, перенесли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической области.

По их данным, запуск отложили на несколько дней по техническим причинам, и теперь ракету придется вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

Будущий запуск – второй. Первый состоялся 23 декабря 2014 года, также с космодрома Плесецк.

Три недели назад Владимир Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая проектируется на базе "Ангары".