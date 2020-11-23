Оппозиция: Вашингтон грозит санкциями Анкаре, и та медлит ставить ЗРС на боевое дежурство

В Турции считают неприемлемым политический торг с США из-за купленных у России комплексов С-400.

Как написал на своей странице в Twitter в пресс-секретарь правящей партии Омер Челик, ЗРК куплены для защиты страны, и Анкара не вернет их ни в коем случае, как бы на это не надеялись оппозиционеры.

Поводом для публикации стал недавний пост, опять же, в Twitter, советника главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унала Чевикеза. По его словам, турецкие власти специально не развертывают С-400, опасаясь санкций США. И эта тема останется на повестке дня любой партии, которая будет у власти.

Омер Челик обвинил Чевикеза в том, что тот дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, и подчеркнул, что защита отечества – это не предмет торга.

По сути Омер Челик повторил официальное заявление, которого делалось Анкарой неоднократно.

Ранее и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, и сам Эрдоган говорили, что покупка С-400 – это закрытый вопрос, и отказ США поставлять Турции F-35 никак на него не повлияет. Тем не менее, пока Анкара испытывала лишь радар С-400 на своих истребителях F-4 и F-16, а сама система все еще не поставлена на боевое дежурство.