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В Турции считают неприемлемым политический торг с США из-за купленных у России комплексов С-400.
Как написал на своей странице в Twitter в пресс-секретарь правящей партии Омер Челик, ЗРК куплены для защиты страны, и Анкара не вернет их ни в коем случае, как бы на это не надеялись оппозиционеры.
Поводом для публикации стал недавний пост, опять же, в Twitter, советника главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унала Чевикеза. По его словам, турецкие власти специально не развертывают С-400, опасаясь санкций США. И эта тема останется на повестке дня любой партии, которая будет у власти.
Омер Челик обвинил Чевикеза в том, что тот дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, и подчеркнул, что защита отечества – это не предмет торга.
По сути Омер Челик повторил официальное заявление, которого делалось Анкарой неоднократно.
Ранее и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, и сам Эрдоган говорили, что покупка С-400 – это закрытый вопрос, и отказ США поставлять Турции F-35 никак на него не повлияет. Тем не менее, пока Анкара испытывала лишь радар С-400 на своих истребителях F-4 и F-16, а сама система все еще не поставлена на боевое дежурство.
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