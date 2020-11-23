Истребитель получит радар и систему РЭБ, которые раньше были только у самолетов пятого поколения

Для истребителя F-15E Strike Eagle готовят новый комплекс радиоэлектронной борьбы и комплекс радиолокационного предупреждения. Оборудование поможет летчикам обнаруживать на большом расстоянии даже истребители пятого поколения, а также уходить от ракет.

Как пишет журнал The Drive, система The Eagle Passive/Active Warning Survivability System, сокращенно EPAWSS уже опробована на испытаниях на базе Неллис в штате Невада. В них участвовали не только F-15E, но еще девять других типов самолетов – F-35, F-22, F-16, A-10, E/ A-18G, HH-60G, EC-130H, KC-46, и КС-135.

В частности, на F-16 испытали радар с активной фазированной решеткой AN/APG-83, который сделали на базе радаров для F-22 и F-35.

ВВС США все активнее модернизируют истребители четвертого поколения, максимально приближая их к пятому. Для сравнения, в России радаром с АФАР оборудован только Су-57 и может быть оснащен МиГ-35, массовый выпуск которого пока так и не начался.

По мнению американского командования, оснащение F-15Е и F-16 самыми современными радарами и средствами РЭБ существенно повысит их живучесть в условиях современного воздушного боя. Благодаря модернизации, F-15E планируется оставить в ВВС до 2040 года. EPAWSS должен защищать не только от ракет "воздух-воздух", но и зенитного вооружения, включая С-400. По данным разработчиков, цифровая система проникнет даже в самые современные интегрированные системы ПВО и нарушит их работу.