В США продолжают недвусмысленно намекать, кого американские летчики видят в качестве потенциальных противников. Для авиашоу в Форт-Лодердейле в Южной Флориде военные раскрасили штурмовик А-10 Thunderbolt в серо-белый камуфляж российского Су-57. На фотографиях, который опубликовал журнал The Drive, видно, как А-10 сопровождают над океаном F-22 и F-16.

Американцы уже использовали для эскадрильи "Агрессор" F-16, раскрашенные под Су-57. Однако штурмовики пока еще не изображали российские истребители пятого поколения. В данный момент для "вражеской" эскадрильи отбирают F-35 первых модификаций, которые также будут играть роль Су-57 и китайских J-20.

