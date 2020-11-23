"Солнцепек" и "Буратино" вооружат дальнобойными ракетами

"Солнцепек" и "Буратино" вооружат дальнобойными ракетами
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Огнеметные системы серьезно модернизируют

Тяжелые огнеметные системы залпового огня "Буратино" и "Солнцепек" вооружат дальнобойными термобарическими ракетами, а также оснастят "военным интернетом". Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Известия". По их данным, новая ракета будет обладать дальностью 15 километров. На данный момент у ТОС-1А этот показатель составляет 6 километров.

Ранее сообщалось об испытаниях новых ракет на дальности до 10 километров. Разработка ведется уже несколько лет. Ракета сделана на базе обычной М0.1.01.04М, однако летит она дальше. Кроме того, у нее увеличена мощность термобарической боевой части. Новые боеприпасы ТБС-4М, в частности, опробовали на учениях "Кавказ-2020".

Кроме того, на ТОС-1 и ТОС-1А установят цифровые средства связи, а также аппаратуру закрытого сегмента передачи данных, которую еще называют военным интернетом. Благодаря этому, ТОС будет получать координаты целей в режиме реального времени. В современных реалиях это просто необходимо, так конфликт будущего будет представлять собой взаимодействие самых разных наземных, авиационных и морских систем. Например, беспилотников и артиллерии. Активную работу в этом направлении ведут и США.

Александр ИЛЬИН

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