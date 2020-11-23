Умный огонь: "Торнадо-С" полностью заменят советские "Смерчи"

Умный огонь: "Торнадо-С" полностью заменят советские "Смерчи"
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Снаряды будут точнее и дальнобойнее

Россия продолжает модернизировать свои рекактивные системы залпового огня, в которых преуспела еще с советских времен.

Журнал The National Interest особенно отметил "Торнадо-С", модернизированную РСЗО 9К58 "Смерч" с новыми реактивными снарядами калибра 300 мм с максимальной дальностью полета до 120 километров. Целеуказание для каждого "умного снаряда" можно задавать отдельно.

Система также получила корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью. В перспективе дальность можно увеличить до 200 километров. Этот снаряд, благодаря высотомеру, может подрываться не от столкновения с землей, а на небольшой высоте, чтобы нанести больший урон противнику.

К концу 2027 года "Торнадо-С" должны полностью заменить советские "Смерчи" и "Ураганы". А "Торнадо-Г" заменят легендарные "Грады". 

Александр ИЛЬИН

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