Снаряды будут точнее и дальнобойнее

Россия продолжает модернизировать свои рекактивные системы залпового огня, в которых преуспела еще с советских времен.

Журнал The National Interest особенно отметил "Торнадо-С", модернизированную РСЗО 9К58 "Смерч" с новыми реактивными снарядами калибра 300 мм с максимальной дальностью полета до 120 километров. Целеуказание для каждого "умного снаряда" можно задавать отдельно.

Система также получила корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью. В перспективе дальность можно увеличить до 200 километров. Этот снаряд, благодаря высотомеру, может подрываться не от столкновения с землей, а на небольшой высоте, чтобы нанести больший урон противнику.

К концу 2027 года "Торнадо-С" должны полностью заменить советские "Смерчи" и "Ураганы". А "Торнадо-Г" заменят легендарные "Грады".