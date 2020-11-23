США оснастят подлодки "летающими перископами"

США оснастят подлодки "летающими перископами"
Фото: Huntington Ingalls Industries/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Беспилотники совершат революцию в подводном флоте

Возможность использования дронов на подводных лодках рассмотрел журнал The National Interest и пришел к выводу, что благодаря беспилотникам, субмарина может практически не всплывать на поверхность.

Дрон, оснащенный камерами, может стать настоящими глазами капитана, и при этом не выдавать координаты лодки. В будущем перископ может окончательно устареть, хотя вряд ли его демонтируют с подводных лодок.

Вдобавок, дроны будут наводить подлодки на цели, как сейчас БПЛА передают координаты целей артиллерии.

По словам командующего подводными силами Тихоокеанского флота США контр-адмирала Блэка Конверса, в Пентагоне уже разработали систему загоризонтного целеуказания для крылатых ракет.

Беспилотник будет действовать, как летающий перископ, и с помощью камер, датчиков, отправит координаты целей экипажу. Подобная система может быть использована как для противокорабельных "Гарпунов", так и крылатых "Томагавков". 

Александр ИЛЬИН

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